Оголошені результати конкурсу International Engine of the Year Awards проведеного компанією UKi Media & Events. Названі кращі двигуни внутрішнього згоряння у всіх категоріях.

Щоб претендувати на участь в конкурсі двигун повинен був бути встановлений в легковому автомобілі, який продавався в більш ніж одній країні за станом на червень 2018 року.

Результати конкурсу такі:

До 1 літра: Volkswagen 999cc з трьома циліндрами. Встановлюється на Volkswagen Golf, Up, Up GTI, Polo, T-Roc, Audi A1, A3, Q2, Seat Ibiza, Arona, Toledo, Ateca, Leon, Skoda Fabia, Rapid, Karoq.

Від 1 літра до 1,4 літрів: PSA Peugeot Citroen 1.2-літровий трьохциліндровий з турбонаддувом. Встановлюється на Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, DS3, DS4, Opel Crossland X, Grandland X.

Від 1,4 літрів до 1,8 літрів: BMW 1,5-літровий трициліндровий бензиновий гібрид. Встановлюється на BMW 1 серії, 2 серії, 2 активних Tourer, 3 серії, X1, Mini One, Cooper, cooper Clubman One, Clubman Cooper, Countryman One, Countryman Cooper.

Від 1,8 літрів до 2 літрів : Porsche 2-літровий турбо. Встановлюється на Porsche 718 Boxster, 718 Cayman.

Від 2-літрів до 2,5 літрів: Audi 2,5-літровий п'ятициліндровий турбо. Встановлюється на Audi RS3, TT RS RS Q3.

Від 2,5-літра до 3 літрів: Porsche 3-літровий шестициліндровий турбокомпресор. Встановлюється на Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS.

Від 3 літрів до 4 літрів: Ferrari 3,9-літровий турбо V8. Встановлюється на Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista.

Цей двигун Ferrari став абсолютним переможцем в конкурсі “двигун 2018 року”.

Понад 4 літри: Ferrari 6.5-літровий V12. Встановлюється на Ferrari 812 Superfast.