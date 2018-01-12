Аналитики компании focus2move составили рейтинг наиболее продаваемых автомобилей за прошедший календарный год. Результат оказался весьма неожиданным.

На первом месте, как и годом раннее, расположилась Toyota Corolla, а вот на второй позиции оказался пикап Ford F-Series! Это единственные две модели, которые перепрыгнули барьер в миллион продаж за год. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Golf.

В целом же ТОП-10 самых популярных авто 2017 выглядит так:

1 Toyota Corolla – 1 224 990 ед.

2 Ford F-Series – 1 076 551 ед.

3 VW Golf – 952 826 ед.

4 Honda Civic – 819 005 ед.

5 Toyota RAV4 – 807 401 ед.

6 Honda CR-V – 748 048 ед.

7 VW Tiguan – 703 143 ед.

8 Ford Focus – 671 923 ед.

9 Chevrolet Silverado – 660 530 ед.

10 VW Polo – 656 179 ед.

Неожиданностью стало резкое улучшение позиций VW Tiguan, который с 21 места в прошлом году перебрался на седьмую позицию. Также аналитики отмечают резкий рост позиций Honda Civic и Chevrolet Silverado.

В целом стоит отметить, снижение продаж хетчбеков и седанов. Рост продаж наиболее явный в сегменте кроссоверов.