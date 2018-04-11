У прес-службі Нацполіціі Києва повідомили, в яких районах міста відбувається найбільше викрадень. Сказали також, які марки автомобілів користуються у злочинців найбільшою популярністю.

За Офіційним даними Нацполіції Києва з початку 2018 року найбільше викрадень зафіксували в Дарницькому районі. "За три місяці 2018 року в Києві зареєстровано 212 незаконних заволодінь транспортними засобами. У Дарницькому районі - 47 випадків, в Голосіївському - 31 випадок і по 23 випадки в Дніпровському і Оболонському районах", - повідомили в столичній поліції.

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При цьому найменше викрадень зареєстровано в Подільському районі (7), в Деснянському і Печерському районах відбулося по 12 викрадень. Також наголошується, що фаворитами автомобільних злодіїв в цьому році стали авто Toyota (39), Lexus (21) і Honda (16). Найменше злочинців цікавили KIA і Аudi (по два випадки).

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