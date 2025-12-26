Названа головна причина аварій на українських дорогах

За даними патрульної поліції, у період із січня по листопад в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули 2938 осіб, серед них 179 дітей. Ще 29 093 людини отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом за цей період зафіксовано 23 638 дорожньо-транспортних пригод з загиблими та або травмованими.

Основною причиною смертельних ДТП залишається перевищення безпечної швидкості руху. Через таке порушення загинули 1574 особи, що робить цей фактор ключовим ризиком на українських дорогах.

Другою за кількістю загиблих причиною є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов’язаний з обгоном. У таких аваріях загинула 181 людина.

Третє місце у трагічній статистиці посідає перехід пішоходів у невстановлених місцях. Через це загинули 156 осіб.

Аналіз часових показників свідчить, що найбільша кількість ДТП протягом року траплялася у проміжку з 16 до 19 години. Найбільш аварійним днем тижня залишається п’ятниця, коли інтенсивність руху поєднується з втомою водіїв наприкінці робочого тижня.

Правоохоронці вкотре закликають учасників дорожнього руху дотримуватися правил, уважно оцінювати дорожню ситуацію та не перевищувати безпечну швидкість, адже саме людський фактор залишається вирішальним у більшості трагічних аварій.