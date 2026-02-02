Названі авто, які вже не можуть бути у таксі: на них не хочуть їздити пасажири

Якщо пасажир хоча б раз проїхався на електромобілі чи відносно свіжому седані, повертатися до відверто застарілих моделей бажання вже немає. Це добре розуміють і сервіси таксі.

Автомобілі поступово «виводять з обігу» не через бренд як такий, а через вік, рівень комфорту та технічний стан. Про це розповідають і в OnTaxi, де наголошують: переоцінка автопарку відбувається регулярно, і старі моделі просто перестають проходити фільтр.

До речі Mercedes-Benz готує роботаксі на базі нового S-класу

Lada Kalina

Це, мабуть, один із наймасовіших «ветеранів» таксі минулих років. Більшість таких авто мають пробіги далеко за 300 тисяч кілометрів. Кузови втомлені, підвіска і коробки передач давно відпрацювали свій ресурс, салони зношені.

Для пасажирів це означає тісний задній ряд, шум у дорозі та кондиціонер, який або працює слабко, або не працює зовсім. Сьогодні такі характеристики вже не вкладаються навіть у мінімальні стандарти сервісів.

Lada Priora

Колись «Пріора» вважалася кроком уперед порівняно з попередніми моделями ВАЗ. Але час бере своє. За сучасними мірками безпека цих авто слабка, корозія кузова — звична справа, а двигуни часто працюють на межі ресурсу.

Пасажири скаржаться на шум і загальний дискомфорт, тому сервіси дедалі рідше готові співпрацювати з такими машинами.

Audi A4 Avant, A6 Avant (2000–2002 роки)

Парадокс, але навіть преміум не рятує, якщо авто надто старе. Універсали Audi початку 2000-х часто мають проблеми з підвіскою, автоматичними коробками та турбінами. Обслуговування дороге, а дохід у таксі вже не перекриває витрат.

Для сервісів простіше зробити ставку на новіші та дешевші в експлуатації моделі з передбачуваною надійністю.

BMW 3 Series (1990–1999 роки)

Авто віком понад 20 років — критичний рубіж для роботи в таксі. Навіть якщо машина технічно жива, довіра пасажирів падає. До того ж у старих «трійок» жорстка підвіска, тісний задній ряд і двигуни, чутливі до перегріву.

За ті ж гроші пасажир частіше обирає новіший і спокійніший варіант.

До речі як таксі може допомогли взимку під час блекаутів

Chery Jaggi

Цей седан свого часу активно працював у таксі, але поступився місцем більш вдалим моделям. Після 150–200 тисяч кілометрів у Jaggi з’являються скрипи, люфти, проблеми з ходовою.

Додаються труднощі з пошуком запчастин і низький рівень пасивної безпеки. У підсумку сервісам простіше відмовитися від таких авто.

Хто залишився в «економі»

Натомість у великих містах і далі активно працюють Renault Logan і Megane, Nissan Leaf, Chevrolet Aveo. Вони краще відповідають сучасним очікуванням за комфортом і витратами на утримання. Саме тому їх і надалі часто бачать у класі «Економ», тоді як старі моделі поступово зникають із вулиць разом із жовтими «шашками».