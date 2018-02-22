Компанія JD Power оприлюднила черговий рейтинг найнадійніших автомобілів. Цього разу дослідження проводилось за участі автомобілів, вік яких сягнув трьох років.

Компанія JD Power використовує перевірений роками алгоритм тестування, займаючись підрахунком проблем, які виникали у покупців нових автомобілів протягом певного терміну експлуатації.

Співробітники рейтингового агентства вважають результати досліджень досить вагомим фактором. “Високі показники надійності не тільки покращують попит на старі автомобілі, але також сприяють підвищенню залишкової вартості”, - сказав Джонатан Бенкс (Jonathan Banks), віце-президент відділу аналізу автомобілів в JD Power. “Поліпшення надійності в кінцевому підсумку підтримує нові продажі автомобілів і забезпечує краще сприйняття бренду”.

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В оприлюдненому дослідженні найнадійнішим брендом виявися Lexus. Другу позицію зайняв Porsche, а на третьому місці опинився Buick.

Результати дослідження ґрунтуються на відповідях 36 896 власників автомобілів 2015 модельного року, які володіли своїми машинами з самого початку їх експлуатації. Дослідження проводилося на території США.

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