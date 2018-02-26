На сайті Міністерства охорони здоров’я України оприлюднено проект наказу, в якому міститься перелік медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів.

Список протипоказань вийшов досить великим. В першу чергу в ньому значаться хвороби очей, відхилення зору. При цьому порушення відчуття кольору допускаються.

Ряд обмежень стосується інвалідів, що мають протези та у яких є проблеми з руками або ногами. До водіння пропонують не допускати людей, хворих на геморой, водянку яєчка чи сім'яного канатика.

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Крім цього до водіння пропонують не допускати людей, які мають захворювання судин, вроджені чи набуті пороки серця, гіпертонічні хвороби, хвороби крові. Такий список хвороб набув широкого обговорення серед водіїв у соцмережах, адже людей с подібними проблемами зворов’я дуже багато, в тому числі серед водіїв.