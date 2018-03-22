Компанія Volkswagen запускає в продаж седан Jetta нового покоління. Поки автомобіль доступний лише в Мексиці, де за нього просять не менше 330 000 песо, що за поточним курсом становить близько 18 000 $.

Як неодноразово повідомлялося раніше, в основі 4-дверний моделі Volkswagen Jetta нового покоління лежить платформа MQB. Відзначимо, що серійне виробництво моделі локалізовано на мексиканському заводі Volkswagen. Тому саме мексиканці першими отримали можливість придбати автомобіль.

Новий Volkswagen Jetta доступний в Мексиці в трьох комплектаціях Comfortline, R-Line і Highline. При цьому для машини поки що доступний єдиний мотор. Мова йде про силовий агрегат 1.4 TSI. Потужність - 150 к.с. Крутний момент - 250 Нм. Трансмісія - 6МКП або 6АКП з гидротрансформатором.

У самому доступному виконанні седан Volkswagen Jetta нового покоління в Мексиці отримує світлодіодні фари, 16-дюймові литі диски, кондиціонер, кілька подушок безпеки, інформаційно-розважальну систему з 6,5-дюймовим монітором.

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Для любителів драйву, компанія пропонує седан Volkswagen Jetta R-Line. У цьому виконанні автомобіль отримує більш агресивний аеродинамічний обвіс, додаткову чорну обробку екстер'єру, 17-дюймові колеса. Також для такої машини передбачений розширений список оснащення.