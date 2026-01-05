Названо бестселери грудня на українському авторинку

У грудні десять найпопулярніших моделей нових легкових автомобілів забезпечили близько 40 відсотків загального обсягу продажів на українському ринку. Про це повідомляє Укравтопром. Ключовою особливістю місяця стало домінування електромобілів, які зайняли вісім позицій у першій десятці.

Лідером ринку за підсумками грудня став електричний кросовер китайського походження Volkswagen ID.Unyx. Модель очолила рейтинг, підтвердивши тенденцію до зміщення попиту українських споживачів у бік електротранспорту, зокрема автомобілів китайського виробництва, які зайняли перші чотири місця у рейтингу.

Топ десять нових легкових автомобілів грудня виглядає так.

Volkswagen ID.Unyx, 825 проданих автомобілів. BYD Leopard 3, 735 одиниць. BYD Sea Lion 06, 641 одиниця. Renault Duster, 582 автомобілі. Zeekr 7X, 442 одиниці. Toyota RAV4, 408 автомобілів. BYD Sea Lion 07, 387 одиниць. Zeekr 001, 363 автомобілі. BYD Yuan Up, 308 одиниць. Honda eNP2, 306 автомобілів.

Аналітичний контекст

Структура рейтингу чітко демонструє кілька важливих трендів. По-перше, електромобілі закріпилися в масовому сегменті українського ринку, переставши бути нішевим продуктом. По-друге, китайські бренди, насамперед BYD та Zeekr, не просто конкурують із традиційними виробниками, а формують ядро продажів. По-третє, класичні моделі з двигунами внутрішнього згоряння, такі як Renault Duster та Toyota RAV4, зберігають сильні позиції, але не визначали загальну картину ринку.

Домінування електромобілів у грудні пов’язане з поєднанням кількох факторів: активним імпортом, привабливою ціною на моделі з Китаю, а також очікуваннями споживачів щодо змін у податковій та митній політиці, яку запроваджує українська влада у 2026 році.