Відповідно до даних МВС ймовірність потрапити в ДТП змінюється в залежності від дня тижня та доби.

У поліції зазначають, що найнебезпечніше їздити на дорогах України в п’ятницю з 17:00 до 20:00. Оскільки саме в такий час за кермо сідають втомлені та нетверезі водії.

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Найменша кількість ДТП зафіксована вночі. Найнебезпечнішим інтервалом вважається час з 1:00 до 7:00.

За 2021 рік в Україні було зафіксовано 154 480 ДТП, що на 13,9 відсотків більше минулорічного показника. Але кількість ДТП з постраждалими цього року зменшилась на 6 відсотків – до 20 300.