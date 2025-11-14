Названо дизельні бестселери жовтня

У жовтні автопарк України поповнили шість тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на шість відсотків більше, ніж у жовтні 2024 року.

Із загальної кількості одна тисяча чотириста були новими авто, що на шість відсотків менше, ніж торік. Чотири тисячі шістсот одиниць — це вживані автомобілі, імпортовані з-за кордону, їхній обсяг зріс на десять відсотків.

Топ п'ять нових дизельних моделей у жовтні

Renault Duster — 281 авто Toyota Land Cruiser Prado — 218 авто Volkswagen Touareg — 160 авто KGM Musso Grand — 131 авто Skoda Kodiaq — 89 авто

Топ п'ять імпортованих вживаних дизельних авто