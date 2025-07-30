Названо найбільші регіональні авторинки України

У столиці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y
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За підсумками І півріччя 2025 р. найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області, повідомляє Укравтопром.
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- За цей період кияни придбали – 11 тис. нових легкових авто.
- На Київщині було зареєстровано – 3090 од.
- Мешканці Дніпропетровщини купили – 2766 од.
- В Одеській обл. – 1835 од.
- На Харківщині – 1733 од.
На всіх цих ринках бестселером був компактний кросовер Renault Duster.
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:
- Львівська обл. – 13457 од.;
- м.Київ – 10061 од.;
- Київська обл. – 8200 од.;
- Дніпропетровська обл. – 6686 од.;
- Рівненська обл. – 6448 од.
Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Київської, Дніпропетровської та Рівненської областей був Volkswagen Golf. У столиці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y. А на Львівщині першість віддали Audi Q5.