Названо найбільші регіональні ринки жовтня

За даними Укравтопрому, на ці п’ять регіонів припало шістдесят відсотків усіх продажів нових автомобілів минулого місяця.
- За місяць у Києві придбали дві тисячі чотириста дев’ятнадцять нових легкових автомобілів.
- У Київській області зареєстровано сімсот шістдесят один автомобіль.
- У Дніпропетровській області – шістсот тринадцять.
- У Харківській області – чотириста шістдесят три.
- В Одеській області – чотириста двадцять шість.
Бестселером столичного ринку у жовтні став кросовер Toyota RAV4.
У Київській і Дніпропетровській областях найчастіше обирали Volkswagen ID.Unyx.
Мешканці Харківської та Одеської областей віддали перевагу моделі BYD Song Plus.