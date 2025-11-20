Названо найбільші регіональні ринки жовтня

За даними Укравтопрому, на ці п’ять регіонів припало шістдесят відсотків усіх продажів нових автомобілів минулого місяця.

За місяць у Києві придбали дві тисячі чотириста дев’ятнадцять нових легкових автомобілів.

У Київській області зареєстровано сімсот шістдесят один автомобіль.

У Дніпропетровській області – шістсот тринадцять.

У Харківській області – чотириста шістдесят три.

В Одеській області – чотириста двадцять шість.

Бестселером столичного ринку у жовтні став кросовер Toyota RAV4.

У Київській і Дніпропетровській областях найчастіше обирали Volkswagen ID.Unyx.

Мешканці Харківської та Одеської областей віддали перевагу моделі BYD Song Plus.