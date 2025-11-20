Укр
Названо найбільші регіональні ринки жовтня

У жовтні ключовими регіональними ринками продажів нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.
За даними Укравтопрому, на ці п’ять регіонів припало шістдесят відсотків усіх продажів нових автомобілів минулого місяця.

  • За місяць у Києві придбали дві тисячі чотириста дев’ятнадцять нових легкових автомобілів.
  • У Київській області зареєстровано сімсот шістдесят один автомобіль.
  • У Дніпропетровській області – шістсот тринадцять.
  • У Харківській області – чотириста шістдесят три.
  • В Одеській області – чотириста двадцять шість.

Бестселером столичного ринку у жовтні став кросовер Toyota RAV4.

У Київській і Дніпропетровській областях найчастіше обирали Volkswagen ID.Unyx.

Мешканці Харківської та Одеської областей віддали перевагу моделі BYD Song Plus.

