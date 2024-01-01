Названо найкращі жіночі автомобілі світу

За підсумками щорічної премії Women’s Worldwide Car of the Year, тобто «Жіночий автомобіль року у світі», абсолютним переможцем 2025 року жінки визнали Hyundai Santa Fe. Про це повідомив Аvtomir.ua.

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Ще кільком моделям дісталися призи в інших категоріях: міським автомобілем року вибрали MINI Cooper, найкращим компактним кросовером став електричний Kia EV3, а Porsche Panamera відзначили за визначні експлуатаційні характеристики.

Загалом з 81 претендента переможцями стали шість моделей у різних номінаціях. Крім вже перерахованих автомобілів, призи дісталися Audi A6 e-tron у категорії «Великий автомобіль» та Toyota Land Cruiser у категорії 4х4. Спеціальний приз за розробки у галузі електрифікації отримав китайський концерн BYD.

Вибір Hyundai Santa Fe найкращим автомобілем року став для багатьох несподіваним, оскільки далеко не всім сподобався новий дизайн кросовера. Майже одразу після запуску у моделі для ринку США виявили дефект — некоректну прошивку блоку керування роботизованою трансмісією, тому Hyundai довелося терміново відкликати всі продані автомобілі, яких на той час налічувалося понад 13 тисяч штук.

Повертаючись до жіночої премії, минулого року найкращим автомобілем визнали електрокросовер Kia EV9. Її вибрали за поєднання передового дизайну, швидке заряджання та аеродинамічні характеристики.