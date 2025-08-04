Названо найпопулярніші автомобілі липня в Україні

У липні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легковиків повідомляє Укравтопром.

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Очолив рейтинг Renault Duster, але за динамікою найбільш вражаючим виявився BYD Song Plus, який дуже швидко завойовує позиції та вже займає другу сходинку у рейтингу.

ТОП-10 нових легковиків місяця: