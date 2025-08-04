Названо найпопулярніші автомобілі липня в Україні

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У липні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легковиків повідомляє Укравтопром.
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Очолив рейтинг Renault Duster, але за динамікою найбільш вражаючим виявився BYD Song Plus, який дуже швидко завойовує позиції та вже займає другу сходинку у рейтингу.
ТОП-10 нових легковиків місяця:
- Renault Duster - 491 од.;
- BYD Song Plus - 391 од.;
- Toyota RAV-4 - 245 од.;
- Hyundai Tucson - 208 од.;
- Honda eNS1 - 206 од.;
- Volkswagen Touareg - 165 од.;
- Skoda Kodiaq - 164 од.;
- Kia Sportage - 162 од.;
- Toyota Prado - 155 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 131 од.