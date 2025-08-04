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Названо найпопулярніші автомобілі липня в Україні

В десятку найпопулярніших авто на українському ринку нових легковиків у минулому місяці потрапили лише кросовери.
Сладено ретинг найпопулярніших автомобілів липня - Auto24
Євген Гудущан
logo4 серпня, 11:11
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У липні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легковиків повідомляє Укравтопром.

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Очолив рейтинг Renault Duster, але за динамікою найбільш вражаючим виявився BYD Song Plus, який дуже швидко завойовує позиції та вже займає другу сходинку у рейтингу.

ТОП-10 нових легковиків місяця:

  1. Renault Duster - 491 од.;
  2. BYD Song Plus - 391 од.;
  3. Toyota RAV-4 - 245 од.;
  4. Hyundai Tucson - 208 од.;
  5. Honda eNS1 - 206 од.;
  6. Volkswagen Touareg - 165 од.;
  7. Skoda Kodiaq - 164 од.;
  8. Kia Sportage - 162 од.;
  9. Toyota Prado - 155 од.;
  10. Volkswagen ID.Unyx - 131 од.
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