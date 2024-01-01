Названо найпопулярніші автомобілі світу 2025 року

У рейтингу найбільш продаваних у світі авто з січня по квітень 2025 р. лідером став кросовер Toyota RAV4, продажі якого, за даними focus2move, на які посилається Укравтопром, зросли на 0,5%.

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