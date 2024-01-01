Названо найпопулярніші автомобілі світу 2025 року

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У рейтингу найбільш продаваних у світі авто з січня по квітень 2025 р. лідером став кросовер Toyota RAV4, продажі якого, за даними focus2move, на які посилається Укравтопром, зросли на 0,5%.
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ТОП-10 моделей на глобальному ринку нових авто:
- Toyota RAV4 (+0,5%);
- Toyota Corolla (-13,6%);
- Ford F-Series (+17,4%);
- Tesla Model Y (-29,1%);
- Honda CR-V (+0,8%);
- Chevrolet Silverado (-5,1%);
- Hyundai Tucson (-0,5%);
- Toyota Camry (+4,1%);
- Toyota Hilux (+0,2%);
- Kia Sportage (+0,3%).