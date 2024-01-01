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Названо найпопулярніші автомобілі світу 2025 року

Рейтинг світових бестселерів змінився. Tesla Model Y опустилась на четверте місце, Toyota Corolla також втратила позиції.
Складено рейтинг найпопулярніших автомобілів світу 2025 року - Auto24
Євген Гудущан
logo3 червня, 12:00
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У рейтингу найбільш продаваних у світі авто з січня по квітень 2025 р. лідером став кросовер Toyota RAV4, продажі якого, за даними focus2move, на які посилається Укравтопром, зросли на 0,5%.

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ТОП-10 моделей на глобальному ринку нових авто:

  1. Toyota RAV4 (+0,5%);
  2. Toyota Corolla (-13,6%);
  3. Ford F-Series (+17,4%);
  4. Tesla Model Y (-29,1%);
  5. Honda CR-V (+0,8%);
  6. Chevrolet Silverado (-5,1%);
  7. Hyundai Tucson (-0,5%);
  8. Toyota Camry (+4,1%);
  9. Toyota Hilux (+0,2%);
  10. Kia Sportage (+0,3%).
#Автобізнес #Новини