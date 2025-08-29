Укр
Названо найпопулярніші автомобільні бренди в ЄС

Дві з трьох перших позицій займають бренди Volkswagen AG.
Євген Гудущан
29 серпня, 11:40
З початку року на ринках країн ЄС було реалізовано майже 6,5 млн нових легкових авто, повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішим брендом у автомобілістів Євросоюзу залишається Volkswagen. З січня по липень 2025 року автопарк ЄС поповнили 738878 нових фольксвагенів, що на 5% більше, ніж торік.

ТОП-5 брендів на європейському ринку нових легковиків:

  1. Volkswagen – 738878 од. (+5%);
  2. Toyota – 496009 од. (-8%);
  3. Skoda – 423138 од. (+10%);
  4. Renault – 400802 од. (+7%);
  5. BMW – 382234 од. (+4%).
