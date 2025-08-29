Названо найпопулярніші автомобільні бренди в ЄС

Посилання скопійовано!
З початку року на ринках країн ЄС було реалізовано майже 6,5 млн нових легкових авто, повідомляє Укравтопром.
Найпопулярнішим брендом у автомобілістів Євросоюзу залишається Volkswagen. З січня по липень 2025 року автопарк ЄС поповнили 738878 нових фольксвагенів, що на 5% більше, ніж торік.
ТОП-5 брендів на європейському ринку нових легковиків:
- Volkswagen – 738878 од. (+5%);
- Toyota – 496009 од. (-8%);
- Skoda – 423138 од. (+10%);
- Renault – 400802 од. (+7%);
- BMW – 382234 од. (+4%).