Названо найпопулярніші бензинові авто серпня

За даними Укравтопром, у серпні автопарк країни поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами.

Це на 0,4% більше, ніж у липні 2025р. З цієї кількості нових авто – 2,2 тис. од. (-3%) та 10,9 тис. од. вживаних (+1%).

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

Hyundai Tucson - 228 од.; Mazda CX5 - 126 од.; Suzuki SX4 - 95 од.; Skoda Kodiaq - 90 од.; Skoda Karoq - 85 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто: