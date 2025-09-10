Названо найпопулярніші бензинові авто серпня

Посилання скопійовано!
За даними Укравтопром, у серпні автопарк країни поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами.
Читайте також: Які бензинові авто купували українці найчастіше
Це на 0,4% більше, ніж у липні 2025р. З цієї кількості нових авто – 2,2 тис. од. (-3%) та 10,9 тис. од. вживаних (+1%).
До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Hyundai Tucson - 228 од.;
- Mazda CX5 - 126 од.;
- Suzuki SX4 - 95 од.;
- Skoda Kodiaq - 90 од.;
- Skoda Karoq - 85 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf - 680 од.;
- Volkswagen Tiguan - 607 од.;
- Nissan Rogue - 581 од.;
- Audi Q5 - 571 од.;
- Audi A4 - 364 од.