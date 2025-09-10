Укр
Ру

Названо найпопулярніші бензинові авто серпня

Бензинові автомобілі залишаються найпопулярнішими на ринку. Якщо пільги на електромобілі скасують – позиції бензинових ще більше посиляться.
Складено рейтинг найпопулярніших бензинових авто серпня - Auto24
Євген Гудущан
logo10 вересня, 11:11
logo0
logo0 хв

За даними Укравтопром, у серпні автопарк країни поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами.

Читайте також: Які бензинові авто купували українці найчастіше

Це на 0,4% більше, ніж у липні 2025р. З цієї кількості нових авто – 2,2 тис. од. (-3%) та 10,9 тис. од. вживаних (+1%).

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  1. Hyundai Tucson - 228 од.;
  2. Mazda CX5 - 126 од.;
  3. Suzuki SX4 - 95 од.;
  4. Skoda Kodiaq - 90 од.;
  5. Skoda Karoq - 85 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  1. Volkswagen Golf - 680 од.;
  2. Volkswagen Tiguan - 607 од.;
  3. Nissan Rogue - 581 од.;
  4. Audi Q5 - 571 од.;
  5. Audi A4 - 364 од.
#Автобізнес #Новини