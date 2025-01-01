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Названо найпопулярніші бензинові авто України

Популярність бензинових автомобілів зменшується. Вони поступаються місцем гібридам та електричкам.
Складено рейтинг найпопулярніших бензинових авто України - Auto24
Євген Гудущан
logo25 липня, 11:20
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За півроку автопарк України поповнили 12,2 тис. нових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 14% менше, ніж торік.

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Зменшилась частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у І півріччі 2024р. вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз – 37%. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер Hyundai Tucson.

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  1. Hyundai Tucson – 894 од.;
  2. Mazda CX5 - 731 од.;
  3. Skoda Octavia - 691 од.;
  4. Renault Duster - 680 од.;
  5. Suzuki SX4 - 562 од.

Попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 3%, до 53,1 тис. од. Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 48% у І півріччі 2024р.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  1. Volkswagen Golf - 3741 од.;
  2. Audi Q5 - 2670 од.;
  3. Volkswagen Tiguan - 2561 од.;
  4. Nissan Rogue - 2379 од.;
  5. Skoda Octavia - 1877 од.
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