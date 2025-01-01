Названо найпопулярніші бензинові авто України

За півроку автопарк України поповнили 12,2 тис. нових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 14% менше, ніж торік.

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Зменшилась частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у І півріччі 2024р. вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз – 37%. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер Hyundai Tucson.

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

Hyundai Tucson – 894 од.; Mazda CX5 - 731 од.; Skoda Octavia - 691 од.; Renault Duster - 680 од.; Suzuki SX4 - 562 од.

Попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 3%, до 53,1 тис. од. Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 48% у І півріччі 2024р.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто: