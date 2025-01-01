Названо найпопулярніші бензинові авто України

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За півроку автопарк України поповнили 12,2 тис. нових авто з бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 14% менше, ніж торік.
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Зменшилась частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у І півріччі 2024р. вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз – 37%. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер Hyundai Tucson.
До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Hyundai Tucson – 894 од.;
- Mazda CX5 - 731 од.;
- Skoda Octavia - 691 од.;
- Renault Duster - 680 од.;
- Suzuki SX4 - 562 од.
Попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ зменшився на 3%, до 53,1 тис. од. Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 48% у І півріччі 2024р.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf - 3741 од.;
- Audi Q5 - 2670 од.;
- Volkswagen Tiguan - 2561 од.;
- Nissan Rogue - 2379 од.;
- Skoda Octavia - 1877 од.