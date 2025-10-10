Названо найпопулярніші бензинові авто вересня

Volkswagen Golf
За підсумками вересня 2025 року український автопарк поповнився понад 12,6 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про стале відновлення ринку традиційних авто попри зростання інтересу до гібридів та електрокарів.
Динаміка ринку
Із загальної кількості зареєстрованих бензинових авто:
- понад 2,1 тисячі становили нові автомобілі (+2% до вересня 2024 року);
- понад 10,5 тисячі — вживані транспортні засоби, ввезені з-за кордону (+34%).
Таким чином, частка імпортованих уживаних машин у цьому сегменті перевищила 83%, що зберігає основну тенденцію українського авторинку — орієнтацію на вживані авто з ЄС та США.
ТОП-5 нових бензинових автомобілів
- Hyundai Tucson — 203 од.
- Mazda CX-5 — 164 од.
- Kia Sportage — 118 од.
- Skoda Kodiaq — 108 од.
- Skoda Octavia — 100 од.
Серед нових бензинових моделей продовжують домінувати кросовери середнього класу, що пояснюється поєднанням практичності, дорожнього просвіту та економічності на тлі високих цін на дизельне пальне.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто
- Volkswagen Golf — 701 од.
- Volkswagen Tiguan — 592 од.
- Audi Q5 — 560 од.
- Nissan Rogue — 487 од.
- Audi A4 — 332 од.
Лідерство Volkswagen Golf підтверджує його статус найпопулярнішого «європейця» серед українців — за співвідношенням вартості, надійності та витрати пального. Позиції Tiguan і Q5 демонструють стійкий попит на німецькі кросовери, тоді як Nissan Rogue зберігає популярність серед авто з американських аукціонів.
Головні тенденції
Попит на бензинові авто стабільно зростає вже четвертий місяць поспіль. Це пов’язано як із зниженням митних ризиків при імпорті, так і з повільним розвитком зарядної інфраструктури, що стримує перехід до електротранспорту. Водночас спостерігається перерозподіл попиту у бік компактних SUV як серед нових, так і серед уживаних авто.