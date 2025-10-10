Названо найпопулярніші бензинові авто вересня

За підсумками вересня 2025 року український автопарк поповнився понад 12,6 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про стале відновлення ринку традиційних авто попри зростання інтересу до гібридів та електрокарів.

Динаміка ринку

Із загальної кількості зареєстрованих бензинових авто:

понад 2,1 тисячі становили нові автомобілі (+2% до вересня 2024 року);

понад 10,5 тисячі — вживані транспортні засоби, ввезені з-за кордону (+34%).

Таким чином, частка імпортованих уживаних машин у цьому сегменті перевищила 83%, що зберігає основну тенденцію українського авторинку — орієнтацію на вживані авто з ЄС та США.

ТОП-5 нових бензинових автомобілів

Hyundai Tucson — 203 од. Mazda CX-5 — 164 од. Kia Sportage — 118 од. Skoda Kodiaq — 108 од. Skoda Octavia — 100 од.

Серед нових бензинових моделей продовжують домінувати кросовери середнього класу, що пояснюється поєднанням практичності, дорожнього просвіту та економічності на тлі високих цін на дизельне пальне.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто

Volkswagen Golf — 701 од. Volkswagen Tiguan — 592 од. Audi Q5 — 560 од. Nissan Rogue — 487 од. Audi A4 — 332 од.

Лідерство Volkswagen Golf підтверджує його статус найпопулярнішого «європейця» серед українців — за співвідношенням вартості, надійності та витрати пального. Позиції Tiguan і Q5 демонструють стійкий попит на німецькі кросовери, тоді як Nissan Rogue зберігає популярність серед авто з американських аукціонів.

Головні тенденції

Попит на бензинові авто стабільно зростає вже четвертий місяць поспіль. Це пов’язано як із зниженням митних ризиків при імпорті, так і з повільним розвитком зарядної інфраструктури, що стримує перехід до електротранспорту. Водночас спостерігається перерозподіл попиту у бік компактних SUV як серед нових, так і серед уживаних авто.