Названо найпопулярніші бензинові авто жовтня

У жовтні автопарк України суттєво поповнився бензиновими легковими автомобілями. За даними Укравтопром, протягом місяця було зареєстровано 13,8 тисячі авто з бензиновими двигунами, що на 43 відсотки більше, ніж у жовтні минулого року.
Із загальної кількості 2,3 тисячі становлять нові автомобілі, що на 9 відсотків більше, ніж рік тому. Решта 11,5 тисячі — це вживані машини, імпортовані з-за кордону. Їхній приріст становив 52 відсотки.
Серед нових бензинових легковиків найбільш популярними стали такі моделі:
- Hyundai Tucson — 214 реєстрацій
- Skoda Kodiaq — 127 реєстрацій
- Mazda CX-5 — 121 реєстрація
- Skoda Octavia — 118 реєстрацій
- Renault Duster — 111 реєстрацій
У сегменті вживаних імпортованих бензинових авто лідерами жовтня стали:
- Volkswagen Golf — 751 реєстрація
- Volkswagen Tiguan — 662 реєстрації
- Audi Q5 — 625 реєстрацій
- Nissan Rogue — 583 реєстрації
- Audi A4 — 363 реєстрації
Результати свідчать про стійкий попит на бензинові моделі як серед нових авто, так і на вторинному ринку.