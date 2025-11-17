Названо найпопулярніші бензинові авто жовтня

У жовтні автопарк України суттєво поповнився бензиновими легковими автомобілями. За даними Укравтопром, протягом місяця було зареєстровано 13,8 тисячі авто з бензиновими двигунами, що на 43 відсотки більше, ніж у жовтні минулого року.

Із загальної кількості 2,3 тисячі становлять нові автомобілі, що на 9 відсотків більше, ніж рік тому. Решта 11,5 тисячі — це вживані машини, імпортовані з-за кордону. Їхній приріст становив 52 відсотки.

Серед нових бензинових легковиків найбільш популярними стали такі моделі:

Hyundai Tucson — 214 реєстрацій Skoda Kodiaq — 127 реєстрацій Mazda CX-5 — 121 реєстрація Skoda Octavia — 118 реєстрацій Renault Duster — 111 реєстрацій

У сегменті вживаних імпортованих бензинових авто лідерами жовтня стали:

Volkswagen Golf — 751 реєстрація Volkswagen Tiguan — 662 реєстрації Audi Q5 — 625 реєстрацій Nissan Rogue — 583 реєстрації Audi A4 — 363 реєстрації

Результати свідчать про стійкий попит на бензинові моделі як серед нових авто, так і на вторинному ринку.