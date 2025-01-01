Названо найпопулярніші дизельні авто українського ринку

ФОТО: Renault |
Renault Duster
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У І півріччі 2025 році автопарк України поповнили 31,6 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 13% менше, ніж торік.
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Серед імпортованих дизелів 6,4 тис. од. нових (-21%) та 25,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-11%). Таким чином, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 19% продажів, проти 24% у І півріччі 2024р. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 22%, проти 25% роком раніше.
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- Renault Duster - 1634 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 791 од.;
- Volkswagen Touareg - 617 од.;
- Volkswagen Tiguan - 466 од.;
- Skoda Kodiaq - 355 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Megane - 2188 од.;
- Skoda Octavia - 1707 од.;
- Nissan Qashqai - 1660 од.;
- Volkswagen Passat - 1396 од.;
- Volkswagen Golf - 874 од.