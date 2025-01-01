Названо найпопулярніші дизельні авто українського ринку

У І півріччі 2025 році автопарк України поповнили 31,6 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 13% менше, ніж торік.

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Серед імпортованих дизелів 6,4 тис. од. нових (-21%) та 25,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-11%). Таким чином, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 19% продажів, проти 24% у І півріччі 2024р. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 22%, проти 25% роком раніше.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster - 1634 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 791 од.; Volkswagen Touareg - 617 од.; Volkswagen Tiguan - 466 од.; Skoda Kodiaq - 355 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: