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Названо найпопулярніші дизельні авто українського ринку

Частка ринку дизельних автомобілів на українському ринку зменшується. Це відбувається як у сегменті нових, так і вживаних транспортних засобів.
Складено рейтинг найпопулярніших дизельних авто українського ринку - Auto24

ФОТО: Renault |

Renault Duster

Євген Гудущан
logo24 липня, 11:10
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У І півріччі 2025 році автопарк України поповнили 31,6 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 13% менше, ніж торік.

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Серед імпортованих дизелів 6,4 тис. од. нових (-21%) та 25,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-11%). Таким чином, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 19% продажів, проти 24% у І півріччі 2024р. Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 22%, проти 25% роком раніше.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. Renault Duster - 1634 од.;
  2. Toyota Land Cruiser Prado - 791 од.;
  3. Volkswagen Touareg - 617 од.;
  4. Volkswagen Tiguan - 466 од.;
  5. Skoda Kodiaq - 355 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. Renault Megane - 2188 од.;
  2. Skoda Octavia - 1707 од.;
  3. Nissan Qashqai - 1660 од.;
  4. Volkswagen Passat - 1396 од.;
  5. Volkswagen Golf - 874 од.
#Новини #Автобізнес