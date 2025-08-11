Названо найпопулярніші електромобілі липня

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 7 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром. Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 47%.

Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 6849 од., з яких 1587 од. були новими (+62%), а 5262 авто – уживаними (+42%).

Серед 176 комерційних електромобілів новими були тільки 20 авто (у лип.2024 р. з 103 од. новими були 6 авто).

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus EV – 384 од.; Honda eNS1 – 206 од.; Volkswagen ID.UNYX – 131 од.; Zeekr 7X – 104 од.; Audi Q4 e-tron – 89 од.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом: