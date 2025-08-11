Укр
Названо найпопулярніші електромобілі липня

У липні кількість проданих електромобілів зросла як серед нових транспортних засобів, так і серед вживаних.
BYD Song Plus EV

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 7 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром. Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 47%.

Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 6849 од., з яких 1587 од. були новими (+62%), а 5262 авто – уживаними (+42%).

Серед 176 комерційних електромобілів новими були тільки 20 авто (у лип.2024 р. з 103 од. новими були 6 авто).

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. BYD Song Plus EV – 384 од.;
  2. Honda eNS1 – 206 од.;
  3. Volkswagen ID.UNYX – 131 од.;
  4. Zeekr 7X – 104 од.;
  5. Audi Q4 e-tron – 89 од.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

  1. Tesla Model Y - 733 од.;
  2. Tesla Model 3 - 567 од.;
  3. Nissan Leaf - 522 од.;
  4. Kia Niro EV - 265 од.;
  5. Hyundai Kona Electric - 226 од.
