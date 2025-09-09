Укр
Названо найпопулярніші електромобілі серпня

Серед нових електромобілів уся п’ятірка лідерів рейтингу виготовлена в КНР.
Складено рейтинг найпопулярніших електромобілів серпня

BYD Song Plus EV

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

Відносно липня 2025р. попит на електромобілі зріс на 13%. Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 7770 од., з яких 1888 од. були новими (+19%), а 5882 авто – уживаними (+12%).

Серед 175 комерційних електромобілів новими були тільки 24 авто (у лип.2025 р. з 176 од. новими були 20 авто).

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. BYD Song Plus EV - 358 од.;
  2. Volkswagen ID.UNYX - 206 од.;
  3. Honda eNS1 - 202 од.;
  4. BYD Sea Lion 07 - 154 од.;
  5. Audi Q4 e-tron - 109 од.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

  1. Tesla Model Y - 827 од.;
  2. Tesla Model 3 - 651 од.;
  3. Nissan Leaf - 562 од.;
  4. Kia Niro EV - 367 од.;
  5. Renault Zoe - 263 од.
