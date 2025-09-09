Названо найпопулярніші електромобілі серпня

BYD Song Plus EV
У минулому місяці український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
Відносно липня 2025р. попит на електромобілі зріс на 13%. Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 7770 од., з яких 1888 од. були новими (+19%), а 5882 авто – уживаними (+12%).
Серед 175 комерційних електромобілів новими були тільки 24 авто (у лип.2025 р. з 176 од. новими були 20 авто).
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus EV - 358 од.;
- Volkswagen ID.UNYX - 206 од.;
- Honda eNS1 - 202 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 154 од.;
- Audi Q4 e-tron - 109 од.
ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- Tesla Model Y - 827 од.;
- Tesla Model 3 - 651 од.;
- Nissan Leaf - 562 од.;
- Kia Niro EV - 367 од.;
- Renault Zoe - 263 од.