Названо найпопулярніші електромобілі серпня

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

Відносно липня 2025р. попит на електромобілі зріс на 13%. Основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 7770 од., з яких 1888 од. були новими (+19%), а 5882 авто – уживаними (+12%).

Серед 175 комерційних електромобілів новими були тільки 24 авто (у лип.2025 р. з 176 од. новими були 20 авто).

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus EV - 358 од.; Volkswagen ID.UNYX - 206 од.; Honda eNS1 - 202 од.; BYD Sea Lion 07 - 154 од.; Audi Q4 e-tron - 109 од.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом: