Названо найпопулярніші гібридні авто серпня

У серпні автопарк України поповнили понад 2,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 7% більше, ніж у липні.

Частка нових авто в цій кількості збільшилась на 4 в.п. відносно попереднього місяця і становила 56%.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (291 од.). Другий результат у Toyota Yaris Cross (146 од.). Третій за популярністю - Renault Duster (116 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Ford Fusion US (70 од.).Також у лідерській трійці: Ford Escape (69 од.) та Toyota Prius (66 од.).