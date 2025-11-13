Названо найпопулярніші гібриди жовтня

У жовтні 2025 року український автопарк поповнився понад 3 тисячами гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Про це повідомило об’єднання автовиробників “Укравтопром”.

Порівняно з жовтнем 2024 року, реєстрації гібридів зросли на 57%, що свідчить про стійкий інтерес українців до економічних і технологічно сучасних авто.

Нові гібриди: беззаперечне лідерство Toyota

Більше половини зареєстрованих гібридів — нові автомобілі, частка яких становила 53% (для порівняння, у жовтні 2024 року — 63%).

Найпопулярнішою моделлю серед нових гібридів залишається Toyota RAV4, яку у жовтні зареєстровано 377 одиниць. Друге місце посів Toyota Yaris Cross із показником 95 автомобілів, третє — Nissan Qashqai, зареєстрований у кількості 84 одиниці.

Таким чином, Toyota впевнено домінує у сегменті нових гібридів, контролюючи понад половину ринку.

Вживані гібриди: лідирують американські моделі

Серед імпортованих із пробігом гібридних авто першість у жовтні здобув Ford Escape — 79 реєстрацій. На другому місці Ford Fusion US (76 авто), а замикає трійку Toyota RAV4 (66 авто).

Зростання частки вживаних гібридів на українському ринку експерти пояснюють високою вартістю нових моделей та покращенням умов імпорту вживаних авто, особливо зі США.

Тенденції ринку

Аналітики відзначають, що гібриди стають компромісом між бензиновими та електричними моделями: вони економні, не потребують частих підзарядок і мають нижчі експлуатаційні витрати.

Збільшення попиту на PHEV-моделі (гібриди з підзарядкою) також свідчить про поступовий перехід водіїв до електрифікованого транспорту.