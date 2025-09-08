Названо найпопулярніші імпортовані авто серпня

Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 22,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто збільшився на 1%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

електромобілі – 26%;

дизельні – 17%;

гібриди – 6%;

авто з ГБО – 3%.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,4 року. Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf - 1002 од.; Tesla Model Y - 827 од.; Volkswagen Tiguan - 703 од.; Renault Megane - 687 од.; Tesla Model 3 - 651 од.; Skoda Octavia - 650 од.; Audi Q5 - 640 од.; Nissan Rogue - 633 од.; Nissan Leaf - 562 од.; Volkswagen Passat - 456 од.

Всього з початку року українці придбали 158,5 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.