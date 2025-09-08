Названо найпопулярніші імпортовані авто серпня

Посилання скопійовано!
Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 22,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто збільшився на 1%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 26%;
- дизельні – 17%;
- гібриди – 6%;
- авто з ГБО – 3%.
Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,4 року. Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 1002 од.;
- Tesla Model Y - 827 од.;
- Volkswagen Tiguan - 703 од.;
- Renault Megane - 687 од.;
- Tesla Model 3 - 651 од.;
- Skoda Octavia - 650 од.;
- Audi Q5 - 640 од.;
- Nissan Rogue - 633 од.;
- Nissan Leaf - 562 од.;
- Volkswagen Passat - 456 од.
Всього з початку року українці придбали 158,5 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.