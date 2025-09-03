Укр
Ру

Названо найпопулярніші нові автомобілі серпня

Серед бестселерів серпня є китайський BYD Song Plus, який зайняв місце між Renault Duster та Toyota RAV-4.
Складено рейтинг найпопулярніших нових автомобілів серпня - Auto24

ФОТО: Renault|

Renault Duster

Євген Гудущан
logo3 вересня, 13:30
logo0
logo0 хв

У серпні 2025 р. за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Названо найпопулярніші автомобільні бренди в ЄС

В десятку найпопулярніших авто в черговий раз потрапили лише кросовери. Очолив рейтинг Renault Duster, а на другому місці електричний BYD Song Plus.

ТОП-10 нових легковиків місяця:

  1. Renault Duster - 486 од.;
  2. BYD Song Plus - 361 од.;
  3. Toyota RAV-4 - 299 од.;
  4. Hyundai Tucson - 251 од.;
  5. Volkswagen ID.UNYX - 206 од.;
  6. Honda eNS1 - 202 од.;
  7. Toyota Land Cruiser Prado - 175 од.;
  8. BYD Sea Lion 07 - 155 од.;
  9. Toyota Yaris Cross - 148 од.;
  10. Volkswagen Touareg - 143 од.
#Реєстрація авто #Новини #Автобізнес