Названо найпопулярніші нові автомобілі серпня

ФОТО: Renault|
Renault Duster
У серпні 2025 р. за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 30% українського ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром.
В десятку найпопулярніших авто в черговий раз потрапили лише кросовери. Очолив рейтинг Renault Duster, а на другому місці електричний BYD Song Plus.
ТОП-10 нових легковиків місяця:
- Renault Duster - 486 од.;
- BYD Song Plus - 361 од.;
- Toyota RAV-4 - 299 од.;
- Hyundai Tucson - 251 од.;
- Volkswagen ID.UNYX - 206 од.;
- Honda eNS1 - 202 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 175 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 155 од.;
- Toyota Yaris Cross - 148 од.;
- Volkswagen Touareg - 143 од.