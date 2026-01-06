Названо найпопулярніші онлайн-сервіси для водіїв

У 2025 році онлайн-сервіси сервісних центрів МВС продовжили набирати популярності, підтверджуючи тренд на відмову громадян відвідувати державні установи. Найбільше зростання продемонстрували сервіси призначення належного користувача транспортного засобу та бронювання номерних знаків, які дедалі частіше обирають автовласники як зручну альтернативу особистому візиту до територіальних підрозділів.

Оплата штрафів замість власника

Послуга онлайн-призначення належного користувача у 2025 році зросла на 20 відсотків порівняно з попереднім роком. Загалом за рік дистанційно було призначено 302 673 належних користувачів. Переважна більшість операцій, а саме 294 683, була здійснена через додаток Дія, ще 7 990 — через Кабінет водія. Для порівняння, у 2024 році онлайн було оформлено понад 250 тисяч таких призначень, що свідчить про стабільне зростання популярності цифрових інструментів.

Механізм належного користувача дозволяє власнику офіційно передати обов’язок оплачувати штрафи з камер іншій особі. У такому разі відповідальність за зафіксовані за допомогою камер порушення правил дорожнього руху покладається саме на призначеного користувача, а не на власника транспортного засобу.

Для оформлення послуги онлайн у власника має відображатися свідоцтво про реєстрацію авто, а у користувача — посвідчення водія відповідної категорії та цифровий документ, що посвідчує особу. Заявку може подати як власник, так і призначена особа, на яку будуть “вішатись” штрафи.

Бронювання та зберігання номерів

Ще одним популярним сервісом стало онлайн-бронювання номерних знаків. У 2025 році попит на нього зріс на 24 відсотки. Протягом року було заброньовано 77 247 комплектів номерних знаків через електронні сервіси. Послуга дає можливість заздалегідь обрати та закріпити бажаний номер за транспортним засобом, маючи до 15 діб на оформлення документів у сервісному центрі МВС. Якщо за цей час номер не буде закріплений, бронювання автоматично скасовується, а комбінація повертається до переліку вільних.

Окремо варто відзначити зростання використання сервісу продовження платного зберігання номерних знаків. У 2025 році через Кабінет водія було надано 74 801 таку послугу. Водії дедалі частіше обирають дистанційний формат, що дозволяє без особистого візиту продовжити термін зберігання номерів, обравши один із доступних строків та здійснивши оплату онлайн. Водночас у МВС наголошують, що продовження необхідно оформити до завершення чинного терміну зберігання.

Краще онлайн

Загалом статистика за 2025 рік демонструє, що онлайн-сервіси МВС поступово стають стандартом для значної частини автовласників. Це не лише економить час громадян, а й зменшує навантаження на сервісні центри, підвищуючи ефективність надання адміністративних послуг.