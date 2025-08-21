Укр
Названо найпопулярніші "свіжі" авто липня

Серед вживаних легковиків віком до 5 років переважають електромобілі. Частка дизельних машин усього 10%.
Tesla Model Y

Євген Гудущан
У минулому місяці українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Нагадаємо, що впродовж липня український автопарк поповнили 22,4 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили майже третину цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 35%
  • Гібридні – 10%;
  • Дизельні – 5%;
  • Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 733 од.;
  2. Tesla Model 3 - 396 од.;
  3. Nissan Rogue - 246 од.;
  4. Mazda CX5 - 221 од.;
  5. Kia Niro - 205 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 188 од.;
  7. Hyundai Kona - 165 од.;
  8. Chevrolet Bolt - 150 од.;
  9. Audi Q5 - 148 од.;
  10. Ford Escape - 143 од.
