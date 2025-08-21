Названо найпопулярніші "свіжі" авто липня

У минулому місяці українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Нагадаємо, що впродовж липня український автопарк поповнили 22,4 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили майже третину цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 35%

Гібридні – 10%;

Дизельні – 5%;

Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: