Названо найпопулярніші "свіжі" авто липня

ФОТО: Tesla |
Tesla Model Y
У минулому місяці українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
Нагадаємо, що впродовж липня український автопарк поповнили 22,4 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили майже третину цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 35%
- Гібридні – 10%;
- Дизельні – 5%;
- Авто з ГБО – 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 733 од.;
- Tesla Model 3 - 396 од.;
- Nissan Rogue - 246 од.;
- Mazda CX5 - 221 од.;
- Kia Niro - 205 од.;
- Volkswagen Tiguan - 188 од.;
- Hyundai Kona - 165 од.;
- Chevrolet Bolt - 150 од.;
- Audi Q5 - 148 од.;
- Ford Escape - 143 од.