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Названо найпопулярніші вживані авто імпортовані в Україну

Попит на вживані авто лишається стабільним. Середній вік близько 9 років. Майже половина імпорту – бензинові авто.
Складено рейтинг найпопулярніших вживаних авто імпортованих в Україну - Auto24

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим імпортованим авто

Євген Гудущан
logo7 липня, 10:21
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Впродовж червня український автопарк поповнили майже 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з червнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 7%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

  • електромобілі – 23%;
  • дизельні – 21%;
  • гібриди – 5%;
  • авто з ГБО – 3%.

Лідером, серед ввезених авто з пробігом, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 985 од.;
  2. Renault Megane - 698 од.;
  3. Skoda Octavia - 652 од.;
  4. Volkswagen Tiguan - 634 од.;
  5. Tesla Model Y - 567 од.;
  6. Audi Q5 - 560 од.;
  7. Nissan Rogue - 520 од.;
  8. Tesla Model 3 - 513 од.;
  9. Nissan Leaf - 468 од.;
  10. Volkswagen Passat - 451 од.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.

Всього з початку року українці придбали 113,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.

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