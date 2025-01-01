Названо найпопулярніші вживані авто імпортовані в Україну

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим імпортованим авто
Впродовж червня український автопарк поповнили майже 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
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У порівнянні з червнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 7%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 23%;
- дизельні – 21%;
- гібриди – 5%;
- авто з ГБО – 3%.
Лідером, серед ввезених авто з пробігом, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 985 од.;
- Renault Megane - 698 од.;
- Skoda Octavia - 652 од.;
- Volkswagen Tiguan - 634 од.;
- Tesla Model Y - 567 од.;
- Audi Q5 - 560 од.;
- Nissan Rogue - 520 од.;
- Tesla Model 3 - 513 од.;
- Nissan Leaf - 468 од.;
- Volkswagen Passat - 451 од.
Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.
Всього з початку року українці придбали 113,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.