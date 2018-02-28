Слідом за Німеччиною та індустріальним Міланом, столиця Італії збирається обмежити доступ дизельного транспорту на територію міста.

Рим – одне із найбільш переповнених транспортом міст Європи, планує заборонити в’їзд дизельних автомобілів до центру міста до 2024 року.

Мер міста Вірджинія Раггі заявила про таке рішення на своїй сторінці у Facebook, зазначивши: "Якщо ми хочемо серйозно впливати на ситуацію, нам потрібно мати мужність приймати жорсткі міри". Цей коментар пов’язаний із нещодавнім рішенням німецького суду, щодо обмеження на в’їзд дизельних авто у німецькі мегаполіси.

Близько двох третин з 1,8 мільйона нових автомобілів, проданих в Італії минулого року, були дизельними, за даними статистики. Рим не має значних промислових центрів, тож майже все забруднення повітря в італійській столиці викликане автотранспортом. Раніше влада античного міста вже намагалася знизити забруднення, різним чином обмежуючи потіка автотранспорту, але вони виявились малоефективними.

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Окрім впливу на екоклогію, автомобілі та їх вихлопні гази завдають шкоди і історичним пам’яткам Риму. За даними дослідження, проведеного минулого року міністерством культури, 3600 кам'яних пам'яток та 60 бронзових скульптур знаходяться під серйозною загрозою руйнування саме через забруднення атмосфери.

Чиновники високоіндустріалізованого Мілана ще раніше оголосили плани про подібне рішення звільнити місто від дизельного транспорту до 2030 року.

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