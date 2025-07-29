Нелегально виготовлена солярка в діжках ще й продавалася незаконно

Детективи територіального Бюро економічної безпеки у ході досудового розслідування за кримінальним впровадженням встановили, що купувалося та перепродувалося тут саме нелегально виготовлене пальне. Звісно, жодних сертифікатів щодо його якості не було.

Масла у вогонь підлив ще й той факт, що раніше 38-річний житель Лубенського району вже був засуджений за незаконне зберігання та збут підакцизних товарів. Однак покидати бізнес чоловік не захотів – справа була прибутковою.

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Проте після сплати штрафу чоловік знову повернувся до протиправної діяльності. Він без будь-яких ліцензій та дозволів купував, зберігав та перепродував дизельне пальне.

Нелегально виготовлена солярка зберігалася у діжках та пластикових баках для води з порушенням усіх норм безпеки. Фото: БЕБ у Полтавській області

У ході санкціонованого огляду детективи виявили за місцем зберігання продукції та вилучили 1300 літрів дизелю на орієнтовну суму близько 80 тис. грн. На вилучене пальне накладено арешт.

Подальшу долю пального та діяння продавця солярки буде вирішувати суд.