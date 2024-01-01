Нетверезі водії Латвії знову подарували свої автівки Україні: серед них Audi, BMW та VW Touareg

До колишніх власників ці автівки вже не мають жодного відношення, оскільки вони конфісковані за рішенням суду й належать державі. Кабінет Міністрів країни вже на свій розсуд приймає рішення, куди спрямувати взяту на державний баланс техніку.

Зазвичай такі машини передаються на потреби України. Відповідно до закону "Про підтримку цивільного населення України", конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби Рига дарує Києву. Про це повідомила пресслужба Кабміну Латвії.

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Цього разу Латвія безоплатно передає Україні 31 автомобіль. Експертна комісія оцінила їх вартість у 98 755 євро. Середня залишкова вартість кожної такої машини становить 3 185,6 євро.

Повідомляється, що машини надійдуть у розпорядження ЗСУ, Нацгвардії, адміністрації Богодухівського району Харківської області та Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

Авто, конфісковані у нетверезих водіїв. Фото: Zemgales reģionālā televīzija

Автівки також отримають Національна поліція, Краматорська міська військова адміністрація, Краматорська міська рада, Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, Золочівська, Арбузинська, Балаківська, Сокільницька та Остерська сільські ради.

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Партію машин в Україну відправлять та доставлять у розпорядження зазначених вище адресатів латвійські недержавні організації Agendum, Tev та Uzņēmēji mieram.

Починаючи з 10 березня 2023 року, коли в Латвії було ухвалено рішення про відправлення конфіскованих у нетверезих водіїв автомашин, в Україну передано вже 676 таких автомобілів.