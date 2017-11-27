На інтернет-аукціоні Copart анонімний покупець погодився викласти 39 750 доларів за рештки згорілого автомобіля Ferrari 512 BB 1983-го року випуску.

На думку Сarscoops, цей автомобіль навряд чи вдасться реставрувати.

Як зазначає видання, жодних подробиць про те, що насправді стало причиною пожежі в цьому автомобілі, не оприлюднено, але із зображень можна зробити висновок, що вогонь спалахнув або у моторному відсіку, або в салоні. В обох випадках двигун та трансмісія були зруйновані полум'ям вщент, а від інтер'єру залишилась лише спалена пластмаса та метал.



Ferrari 512 BB



Вигорілий салон Ferrari 512 BB

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