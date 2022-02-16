Інноваційна технологія Continental не залишилась непоміченою, оскільки дисплей ShyTech найвищу нагороду від однієї з найпрестижніших дизайнерських премій у світі – German Design Awards.

Дисплей Continental ShyTech, про який ми розповідали трохи раніше, стає видимим, лише коли на нього спрямований погляд.

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German Design Awards є важливою щорічною подією, організованою Німецькою радою дизайну, яка вважається найвищим органом, що представляє нові розробки в німецькій індустрії дизайну. Міжнародне журі премії складається з провідних експертів з усіх дизайнерських дисциплін. Цього року найвищу “золоту” нагороду в конкурсі у категорії автомобільних запчастин та аксесуарів присудили Continental за інноваційний дисплей ShyTech.

Continental описує ShyTech, дисплей з високою роздільною здатністю, інтегрований у поверхню двовимірної форми, тобто пласку – дерев’яну панель чи навіть шкіряну. Крім того, що такий екран зливається з поверхнею довкола, зображення на ньому зникає, коли на нього не спрямований погляд. Continental каже, що це покращує зосередженість водія на дорозі, оскільки екран не відволікає непотрібною інформацією. Активувати дисплей можна поглядом, голосовою командою, або торканням до поверхні.

Continental розраховує, що у серійних автомобілях такі дисплеї почнуть з’являтись вже у 2023 році, однак орієнтовну вартість продукту поки не називає.

Фото: дисплей Continental ShyTech, що маскується під дерев’яну панель / Continental