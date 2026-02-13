Ворожі шахеди знищили автосалони Peugeot, Opel та Subaru в Одесі

За попередньою інформацією від Stellantis, знищено приміщення малярного цеху, сервісної зони та офісно-адміністративні будівлі. На момент влучання на території перебували співробітники, однак ніхто з них не постраждав, зазначає Auto24.

Через пошкодження інфраструктури обслуговування клієнтів Peugeot та Opel тимчасово організовано на базі дилерського центру Jeep Центр Одеса “Адіс-Мотор” за адресою Люстдорфська дорога, 5. У компанії наголошують, що ключовим пріоритетом залишається безпека співробітників і клієнтів, а також якнайшвидше відновлення діяльності.

Автосалон Subaru також постраждав

Дилерський центр Subaru також зазнав повного руйнування будівлі. Водночас команда автосалону перебуває в безпеці, що називають найважливішим результатом у цій ситуації.

Представництво Subaru Ukraine зазначає, що підтримує постійний контакт із партнером і вже працює над рішеннями для швидкого відновлення роботи та повернення послуг клієнтам.

Наразі триває фіксація наслідків руйнувань та оцінка матеріальних збитків. У компанії запевняють, що інформуватимуть клієнтів про подальші кроки та відновлення сервісів. Попри складні обставини, у “Адіс-Мотор” наголошують на єдності команди та продовженні роботи задля підтримки клієнтів і партнерів.