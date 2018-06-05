Молодий водій у Трускавці не розрахував швидкість та в’їхав у вхідні двері будинку.

В соцімережі "Фейсбук" виклали відео, де автомобіль "Жигулі" з усього розгону в’їхав у вхідні двері будинку. Подія сталася в центрі м. Трускавець, поблизу міської ради, вночі. Водій не розрахував можливостей авто та власної водійської майстерності – замість повороту машина поїхала прямо.

На щастя, пасажири та водій автомобіля виявились живими – на відео видно, як вони виходять з автомобіля.

Нагадаємо, що в "Запорожець" помістилося 17 людей.