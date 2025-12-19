Німеччина замовляє для ЗСУ дві сотні самохідок "Богдана" українського виробництва

Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони України, у різні часи самохідні гармати "Богдана" встановлювалася на шасі КрАЗ, МАЗ, Tatra (див. відео внизу). Цього разу буде Zetros від заводу Mercedes-Benz Special Trucks.

У бойових підрозділах та в службах логістики Сил оборони Zetros німецької компанії Mercedes-Benz добре знані та мають схвальні відгуки.

Головна привабливість в тому, що це надійний транспортний засіб для експлуатації у складних умовах, в тому числі в умовах бездоріжжя.

Zetros 6x6 із броньованою кабіною захистить від куль та уламків. кабіною. Фото: Daimler Truck AG

Для "Богдани" достатньо тривісного Zetros

Маючи колісні конфігурації осей 4×2, 4×4, 6×4, 6×6 та навіть 8×8 і 16-ступеневу механічна або автоматичну Allison коробку передач, ці транспортні машини та шасі під різні надбудови чудово себе зарекомендували в різних виконаннях. Попит також формує й гарна ремонтопридатність шасі Zetros.

За характеристиками шасі Zetros сповна відповідає запитам САУ "Богдана", хоча кабіну можуть замінити на дворядну. Фото: Daimler Trucks

У Міністерстві оборони також зазначають, що у проєкті виготовлення САУ "Богдана" використано "данську модель". Вона передбачає іноземне фінансування українських потужностей ОПК.

Ця самохідка є продуктом вітчизняного виробництва і станом на грудень 2025 року вона стала однією з наймасовіших артилерійських систем у ЗСУ.