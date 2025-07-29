Німецький наземний безпілотник випробували в Україні

Про цю доволі неординарну місію в обпаленій війною країні на своїй ТГ-сторінці розповів віце-прем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Щоправда, він не називає, яку саме модель тестували у нас німецькі розробники.

Однак експерти спеціалізованого видання Militarnyi припускають, що мова йде про єдину в продуктовій розробці згаданого виробника модель НРК Ziesel (Ховрах). Ця машина має гусеничну ходову базу й позначається виробником як багатоцільова платформа, в першу чергу транспортно-логістична.

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Розробники вважають "Ховраха" першокласним перевізником вантажів як в режимі супроводу особового складу, так і в автономному виїзді з дистанційним керуванням. Маючи власну масу 350 кг, Ziesel спроможний тягнути на платформі корисне навантаження 500 кг.

При цьому машина має компактні габарити у довжину – 1,31 метра, ширину – 1,23 метра та висоту – всього 0,6 метра. Останній показник має велике значення для автономного доставлення боєкомплекту, води, медикаментів чи харчових продуктів безпосередньо на передову.

Ось так виглядав "Ховрах" на полігонних навчаннях Бундесверу. Фото: Fraunhofer FKIE

При такій висоті вантаж навіть з "шапкою" над платформою буде малопомітним для ворога. При потребі платформу можна розгорнути для евакуації з передової пораненого.

Машина позиціюється як багатоцільова платформа, проте під час випробувань вона в першу чергу сприймається як інструмент логістики для перевезення вантажів піхотних підрозділів у режимі супроводження в автономному режимі.

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Михайло Федоров не вдавався в подробиці й не повідомляв характеристик машини, зазначивши про випробування в рамках програми Test in Ukraine. Дослідження проходило під патронатом тренінг-центру 3-ї штурмової бригади ЗСУ "в умовах, наближених до бойових".

Повідомляється, що розробники отримали від українських військових, які системно працюють з НРК, чіткі рекомендації для адаптації комплексу до вимог фронту та театру сучасних бойових дій.

За великим рахунком мілітаризований Ziesel своєю ходовою багато в чому запозичений з цивільної версії Ziesel, що була розроблена для активного відпочинку на свіжому повітрі (див. відео нижче). Та електрична версія вважається всесезонною, може використовуватися на всіх поверхнях, в т.ч. як от сніг, пісок, каміння, багнюка, трава тощо.

Воєнізована версія з подібною ходовою транспортного засобу адаптована для вантажно-логістичних, медико-евакуаційних операцій. Машина стане результативним інструментом підтримки піхоти, коли справа доходить до транспортування важкого обладнання важкою місцевістю.

Завдяки високій маневровості безпілотний транспортний засіб може супроводжувати солдатів через густі лісисті масиви, не створюючи їм перешкод особовому складу.

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НРК "Ховрах" комплектується змінними літій-іонними акумуляторами місткістю 10 кВт-год, не привертає уваги гучним шумом роботи ходової та двигуна та здатний розвивати швидкість до 20 км/год. До речі, цивільні версії (див. відео нижче) мають такі ж і навіть більші показники.

Торік компанія Diehl Defence з великим успіхом взяла участь у "Європейських випробуваннях наземних роботів" на території Технічного центру Бундесверу з питань наземних транспортних систем. У сценарії "Мул" НРК Ziesel посів перше місце, що вважалося гарним результатом.

У Бундесвері випробували Ziesel в транспортно-логістичних операціях й залишилися результатом вдоволені. Фото: Fraunhofer FKIE

Однак висновки тестування в Україні та рекомендації наших спеціалістів з експлуатації наземних дронів у фронтових умовах дали зрозуміти, що наявних можливостей для змагань спортивного характеру чи для ігор на полігоні у "Ховраха" достатньо, а ось для роботи в зоні бойових дій потрібно багато чого додати.

Ці підказки й поради розробники сприйняли з великим розумінням й тепер працюватимуть над удосконаленням Ziesel: на сьогодні українські розробники наземних дронів є світовими законодавцями моди у цьому сегменті машин, а наші оператори – визнаними спеціалістами з експлуатації таких машин. Саме тому їх думка так високо цінується.