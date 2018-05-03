В інтерв’ю голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна розказала про хід роботи над законопроектом про розмитнення "євроблях".

На думку пані Южаніної, діюче митне законодавство потребує не просто змін, які вирішать проблему з “євробляхами”, а вироблення комплексних заходів що до автомобільного ринку в цілому. Також вона натякнула, що до виборів конструктивно вирішити це питання буде проблематично. Наводимо фрагмент її відповіді:

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Ми загралися, коли почали говорити тільки про необхідність вирішити проблему і розмитнити "євробляхи". Крім цього, треба відповісти ще на два питання: а чи можемо дозволити собі таке розмитнення на майбутнє і як ми будемо захищати власний ринок? Коли я побачила, що всі крутяться навколо одного питання - як розмитнити, то запропонувала активістам говорити про перші дві частини тільки після погодження третього питання. Бо якщо воно їх не задовольнить, всі інші домовленості не матимуть сенсу. Тому мова йде якраз про ту частину законопроекту, яку напрацювала робоча група. Там запропонована модель Молдови і Білорусі, де в листопаді 2017 року перестали брати на облік автомобілі на "єврономерах". Активісти в цій частині знайшли щонайменше чотири пункти, які нібито не відповідають Конституції чи Кіотській конвенції. Узгоджуємо ці питання з юридичними управліннями ДФС і Міністерства фінансів. Я хочу знайти з ними порозуміння, щоб після прийняття законопроекту його не зупинили через оскарження. У залі (Верховній Раді, прим. ред.) зараз не найзручніший момент для прийняття правильних речей - тільки популістські речі будуть прийматися. Не хочу, щоб активісти спровокували хаос у залі. А над першою частиною законопроекту ще працюватимемо.

Нагадаємо, що за минулий рік ринок автомобілів з іноземною реєстрацією зріс на 354%. За офіційними даними, станом на кінець минулого року в Україні перебувало 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

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