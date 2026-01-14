Nissan втратив лідерство на домашньому ринку електромобілів

Багаторічне домінування Nissan на ринку електромобілів Японії будувалося передусім завдяки успіху Nissan Leaf, а згодом і електричного кей-кара Sakura. Однак наприкінці 2025 року попит на ці моделі різко ослаб. За даними Асоціації автомобільної промисловості Японії, у четвертому кварталі продажі електромобілів Nissan впали на 56% — до 2 857 одиниць. Це стало найгіршим квартальним результатом бренду за багато років і відкрило шлях конкурентам, пише Carscoops.

Toyota виходить у лідери завдяки bZ4X

Головним бенефіціаром змін стала Toyota, яка у четвертому кварталі 2025 року продала 3 684 електромобілі на внутрішньому ринку. Вирішальну роль відіграв запуск кросовера bZ4X, який вийшов у продаж у жовтні.

Хоча абсолютні цифри виглядають скромно за світовими мірками, динаміка вражає — зростання в 13 разів порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Для Toyota це символічний момент: компанія, яку часто критикували за повільний перехід на електротягу, несподівано очолила домашній EV-ринок.

Honda та Tesla теж додають обертів

Зміни не обмежилися лише боротьбою між Nissan і Toyota. Honda також різко посилила свої позиції завдяки новому електричному кей-кару N-One e:. Заявлений запас ходу до 295 км зробив його електромобілем з найбільшою дальністю серед мінікарів у Японії У четвертому кварталі Honda продала 2 732 електромобілі, випередивши Tesla, яка також показала зростання. Американський бренд наростив продажі на 62% у річному вимірі, реалізувавши 2 600 автомобілів за квартал.

EV усе ще залишаються нішею

Попри пожвавлення конкуренції, електромобілі в Японії поки що не стали масовим явищем. Їхня частка становить лише 1,9% від усіх продажів нових автомобілів — це найнижчий показник серед розвинених економік. Уряд намагається змінити ситуацію:

у 2026 році покупці можуть отримати субсидії до 1,3 млн єн (приблизно $8 300);

готуються нові моделі, орієнтовані саме на внутрішній ринок.

Очікується, що ці кроки поступово зрушать попит із місця.

BYD готує атаку на кей-кари

Окрему увагу привертає BYD, який продемонстрував 72% зростання продажів у четвертому кварталі — до 832 автомобілів. Хоча обсяги поки що невеликі, китайський бренд має чіткий план розширення. У 2026 році BYD виведе на японський ринок повністю електричний кей-кар Racco, що може стати серйозним викликом для місцевих виробників у стратегічно важливому та традиційно закритому сегменті.

Що далі

Втрата лідерства Nissan — важливий сигнал для всього японського автопрому. Ринок електромобілів усе ще маленький, але конкуренція загострюється, а нові гравці та державна підтримка можуть швидко змінити баланс сил уже найближчими роками.