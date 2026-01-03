Nissan GT-R перетворили на позашляховик, який ніхто не хоче купувати: відео

За основу взято Nissan GT-R 2010 року, який, попри вік, виглядає так, ніби щойно виїхав з салону, пише Carscoops. Зовні автомобіль майже неможливо сплутати зі стандартним GT-R. Він отримав розширені крила, рейлінги на даху та масивний комплект додаткових LED-фар — як на передньому бампері, так і зверху. Найбільша зміна — підвіска, піднята на 120 мм завдяки модифікованим пружинам.

Хоча автомобіль залишився на заводських семиспицевих дисках, їх взули у грубі всюдихідні шини, а на дах закріпили повнорозмірне запасне колесо. Разом зі штатною системою повного приводу Attesa ET-S це робить GT-R здатним з’їхати з асфальту без страху за кожен камінь під колесами.

Потужність нікуди не зникла

Попри позашляховий образ, цей GT-R не втратив свою головну перевагу — швидкість. Під капотом залишився знайомий 3,8-літровий V6 з двома турбінами, але в доопрацьованому вигляді. Потужність зросла до 600 к.с., тобто до рівня GT-R Nismo. Заявлений пробіг — 54 237 км, що для 15-річного автомобіля виглядає цілком пристойно. Фактично це швидкий, потужний і дуже незвичний GT-R, який може їхати туди, куди більшість спорткарів навіть не подумають звернути.

В чому проблема?

Проблема даного авто полягає у його ціні. Сьогодні цей автомобіль продається у Нідерландах у дилера Prins за 99 500 євро (близько 117 000 доларів). Це дорожче, ніж коштує типовий Nissan GT-R 2010 року в хорошому стані. І покупці, схоже, не поспішають. Цей самий GT-R вже з’являвся в оголошеннях ще у 2020 році, тоді він був загорнутий у камуфляжну плівку.

За останні п’ять років автомобіль проїхав лише 7700 км, постійно зникаючи й знову з’являючись у продажу. За даними голландського сервісу AutoUncle, раніше він провів у продажу понад 1000 днів в іншого дилера. Поточне оголошення активне вже 137 днів, і кінця цьому очікуванню поки не видно.

Унікальний, але не універсальний

Цей позашляховий Nissan GT-R — яскравий приклад того, що унікальність не завжди означає ліквідність. Для когось це автомобіль мрії, для інших — занадто дивний експеримент. Стандартний GT-R за той самий час вже кілька разів змінив би власників, тоді як цей усе ще чекає на людину з відповідним смаком і гаманцем.