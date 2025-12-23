Nissan оновлює Ariya: дизайн, Google-система та підвіска

Найбільші зміни зосереджені на передній частині: замість колишньої панелі з’явився чистіший, чіткіший дизайн без традиційної решітки радіатора. Перероблений бампер і виразні LED-елементи роблять Ariya візуально агресивнішою.

Модель також отримала нові 20-дюймові легкосплавні колеса та оновлену палітру, включно з новим поєднанням кольорів Hisuinohikari — яскраво-зеленим кузовом із контрастним чорним дахом і декоративними елементами, пише Carscoops.

Нові технології Google та покращений комфорт

Інтер’єр зберіг впізнавану архітектуру, однак став технологічнішим. Оновлена система NissanConnect тепер базується на платформі Google, підтримує функції Navi-Link, інтелектуальний контроль дистанції та нові сервіси підключення.

З’явився новий варіант оздоблення салону зі шкірою приглушено-зеленого тону з поєднанням світлих акцентів. Також додано потужніший зовнішній роз’єм живлення AC на 1500 Вт, який тепер працює навіть у заблокованому автомобілі.

Техніка без змін, але з доопрацюванням підвіски

Під капотом — знайомі варіанти батарей: 66 кВт-год та 91 кВт-год, із переднім приводом або повним приводом e-4ORCE з двома електромоторами. Nissan підкреслює, що підвіска була переналаштована для більш м’якої та комфортної їзди, особливо з урахуванням японських доріг.

Nismo залишається бойовим

Версія Ariya Nismo також залишається в лінійці. Вона не отримала зовнішніх змін фейсліфтингу, зберігши свій агресивний стиль, але була оновлена технологічно: новою мультимедійною системою, розширеними можливостями живлення та додатковими електронними функціями.

Ціни та подальші плани

Оновлена Ariya коштує від ¥6 675 900 (приблизно $42 400) до ¥8 072 900 (близько $51 300), що на ¥85 800 (приблизно $550) дорожче за попередню версію. Вартість Ariya Nismo буде оголошена пізніше. Очікується, що ті ж зміни найближчим часом з’являться і на інших ринках за межами Японії.