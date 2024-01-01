Nissan закриває сім заводів та звільняє 20 тисяч людей

Після провалу переговорів про злиття з Honda та падіння продажів у США та КНР автовиробник зазнав збитків у розмірі понад $4,5 млрд, повідомляє Укравтопром.

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Nissan планує закрити сім заводів, що призведе до втрати 20 000 робочих місць по всьому світу.

До 2027 року компанія скоротить кількість своїх заводів з 17 до 10 і має на меті заощадити в цілому $3,4 млрд.

Nissan також перегляне свій ланцюжок поставок, щоб отримувати більше деталей від меншої кількості постачальників для економії коштів.

Новий гендиректор компанії Іван Еспіноза заявив, що Nissan зосередиться на прибутковості, а не на обсягах виробництва.