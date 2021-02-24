Нову розмітку введуть в дію з 1 серпня 2021 року.

Новий стандарт дорожньої розмітки ДСТУ 2587:2021 "Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови" розроблено фахівціями ДП "ДерждорНДІ". Вона набуває чинності 01.08.2021 на заміну діючого ДСТУ 2010 року відповідно до наказу Національного органу стандартизації.

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Фахівці, які розробили цю розмітку, стверджують, що Національний стандарт відповідає Конвенції про дорожні знаки і сигнали та створено відповідно до "кращої світової практики". Така розмітка має допомагати учасникам дорожнього руху швидше орієнтуватись у ситуації, а значить повинна покращити безпеку дорожнього руху, знизити рівень аварійності та важкість наслідків від ДТП.

В новому стандарті розмітки передбачено позначення наближення до пішоходного переходу, шкіл, кругового руху. Жовтою розміткою позначені зупинки трамваїв, заборона виїзду на перехрестя під час скупчення там транспорту. Також кілька розміток стосуються велосипедного руху, з'явилось позначення місця заправки електромобілів.

Згодом буде оприлюднено нові ДСТУ щодо дорожніх знаків.

Нагадаємо, деякі з них вже тестуються на нових трасах.