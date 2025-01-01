Нова Honda Prelude може отримати версію Type R на 300 “конячок”

Як очікується, нова генерація Prelude з'явиться в Європі, Японії та Північній Америці восени 2025 року. Хоча Honda офіційно не підтвердила жодних варіантів продуктивності, останні чутки натякають на те, що версії Type S та Type R вже можуть бути в розробці.

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Згідно з повідомленням японського видання Goo-net, дещо спортивніший Prelude Type S, може вийти восени 2026 року, відстаючи від базової моделі приблизно на рік. За чутками, більш агресивний та готовий до треку варіант Type R з'явиться у 2027 році, враховуючи покращення дизайну, шасі та силового агрегату.

Спекулятивний рендер Carscoops показує, що Prelude Type R може виділятися візуальними оновленнями, такими як ширші крила, нестандартні легкосплавні диски, розширені бічні пороги та перероблений передній бампер зі збільшеними повітрозабірниками, а також салоном зі спортивними акцентами. Ззаду очікується більш помітний дифузор й антикрило в стилі GT.

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Раніше повідомлялось, що Prelude Type R може успадкувати 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом від Civic Type R. Однак новіші припущення вказують на інший напрямок: потужнішу версію двомоторної гібридної системи Honda з самозаряджанням.

Варто зазначити, що Civic Type R, що працює лише на бензині, планують вивести з європейського та британського ринків у 2026 році, лише через чотири роки після його запуску у 2022 році. Нещодавно компанія представила фінальну версію моделі під назвою Ultimate Edition.

Модернізована система e:HEV, як очікується, зможе забезпечити понад 300 кінських сил завдяки двигуну внутрішнього згоряння з турбонаддувом у поєднанні з двома електродвигунами. Крім того, вона відрізняється відсутністю коробки передач, але, оскільки стандартний Prelude матиме режим імітації перемикання “S+ Shift” з підрульовими перемикачами, ця технологія може бути покращена для версії Type R.

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Що стосується покращень керованості, очікується, що топова версія Prelude матиме перероблене шасі з нижчою підвіскою, ширшою колією модернізованими гальмами – компонентами, спрямованими на забезпечення чіткішої реакції та покращеного зворотного зв’язку з дорогою.