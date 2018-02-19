Компанія Tesla на разі тестує на закритому полігоні в США електричний спортивний автомобіль нового покоління. В мережі з’явилися неофіційні фото.

Мова йде про модель Tesla Roadster, яка була представлена в листопаді минулого року. Цей електрокар буде комплектуватися акумуляторною батареєю ємністю 200 кВт год, заряду якої, вистачить для подолання до 1000 км шляху.

Зрозуміло, дальність ходу буде залежати від багатьох параметрів, в тому числі від стилю водіння, погодних умов і ситуації на дорозі. У існуючих прототипів родстера час розгону до першої сотні займає всього 1,9 секунди. Будемо сподіватись, що у серійної моделі цей показник буде не гіршим.



На ринку новинка з'явиться не раніше 2020 року. Вартість складе не менше 200 тисяч доларів США в базовій комплектації.