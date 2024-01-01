Електромобілі BYD зможуть заряджатись за 5 хвилин

Компанія BYD, схоже, знайшла спосіб усунути один з найбільших недоліків електромобілів – довгий час заряджання. Нова платформа Super E-Platform дозволить новим моделям автовиробника заряджатись так само швидко, як заправляються бензинові автівки на АЗК.

Читайте також: BYD показав на відео новий кросовер Sealion 05 EV

Архітектура має 1000-вольтову технологію та потужність заряджання в 1000 кВт, що дозволяють отримати 400 км діапазону всього за 5 хвилин. Для порівняння, більшість сучасних електромобілів використовують 400-вольтові платформи та здатні приймати заряд всього до 200 кВт.

Презентація Super E-Platform відбулась в штаб-квартирі BYD у Шеньзені. Під час своєї промови засновник Ван Чуаньфу пообіцяв розгорнути 4000 зарядних пристроїв потужністю в 1 МВт по всьому Китаю.

Також цікаво: Китайський BYD Seal визнано "Японським електромобілем року 2024"

Наостанок BYD також представила електромобілі Han L і Tang L, які використовують платформу Super E-Platform. Лінійки седанів Han і позашляховиків Tang починаються з версій з одним заднім електромотором потужністю 500 кВт (680 к.с.) з вартістю менш ніж 40 000 доларів. Водночас повнопривідні версії мають загальну потужність в 810 кВт (1101 к.с.).