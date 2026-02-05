Нова українська машина розмінування не гірша закордонної: називаємо основні переваги

Машина пройшла усі відповідні процедури й отримала свій перший офіційний документ для повноцінного впровадження у гуманітарні місії з розмінування територій.

Про таку знакову подію для українського виробника з Києвщини, що спеціалізується на виробництві будівельної, комунальної та іншої техніки, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Для місій мінного "прополювання"

Легка машина розмінування з дистанційним керуванням UDM Vormela спроможна за одну операційну годину "прополоти" 1500-2500 квадратних метрів території. Це – максимальний показник в стабільному режимі роботи.

Щоправда, цю величину сталою називати не береться навіть завод-виробник, оскільки продуктивність розмінування залежить від типу ґрунту, густоти й розміру чагарників та кількості розміщених чи забутих там вибухонебезпечних предметів.

Машина коштує в межах 250 000 євро, що наполовину дешевше закордонних аналогів. Фото: Мінекономіки

З навіскою молоткової дії

Машина має фронтальний робочий орган молоткового типу. Заявлена глибина санації ґрунту сягає 25 см. Це навіть з запасом, оскільки мінування зазвичай проводиться на значно меншій глибині.

Основна операційна місія – активація ручних гранат, артилерійських осколкових суббоєприпасів, що не спрацювали, протипіхотних мін та інших невеликих вибухонебезпечних предметів.

За словами представника заводу-виробника, продуктова лінійка невдовзі доповниться ще одним типом робочого органу, що випускатиметься паралельно з молотковою навіскою.

За схемою бортового повороту

Машина зроблена за принципом ходової з бортовим поворотом. Тут багато в чому вбачаються запозичення від міні-навантажувачів з бортовим поворотом TDC1201, який доволі успішно поставляє українському ринку завод TDC з Київщини.

Щоправда, трактор розмінування має трохи потужніший двигун – 85 кВт (John Deere), тоді як міні-навантажувач комплектується силовим агрегатом у 55 кВт.

UDM Vormela невдовзі можна буде купувати з 15-відсотковою скидкою. Фото: Мінекономіки

До речі, виробник має право ставити на свій TDC1201 товарний знак "Зроблено в Україні", що за урядовою програмою дає покупцям 15% кешбеку. За словами представника компанії, нині роботу спрямована на розширення локалізації UDM Vormela для отримання дозволу на таке клеймо машині розміновування.

Операціоність широкого профілю

Оскільки міні-трактор розмінування отримав ліврею з броньованої сталі Mars 500, що забезпечує критичний рівень захисту від уламків та вибухової хвилі, його вага сягає 6 т. Однак вважати розробку вузькоспеціалізованою не вартою, оскільки крім розмінування це може бути доволі продуктивна інженерна машина.

Система кріплення тут має такі самі швидкознімні з'єднання для додаткового обладнання, що й на міні-навантажувачі. Завдяки цьому оператор може змінити фронтальну молоткову навіску розмінування на класичний чи скелетний ківш, поворотний відвал, палетні вила, ямобур чи навіть циліндричну підмітальну щітку і ще багато чого, з чим комплектується цивільна будівельно-комунальна версія.

Практично, це аналог міні-навантажувача, але у безкабінному виконанні з дистанційною схемою керування (найбільша відділеність від оператора - 5 км) та у броньованій версії. Операціоніст розмінування має дві конфігурації шасі – колеса із цільнолитої гуми або ж накидні гусениці.

Таким чином підрозділи ДСНС, приватні компанії розмінування отримали машину для покращеної безпеки та зниження ризику на операціях зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Підсумуємо позитивні переваги

Машина розмінування UDM Vormela розробки компанії TDC має кілька ключових переваг перед закордонними аналогами, що робить її ефективнішою в українських реаліях:

Локалізація та сервіс. Усе технічне обслуговування та ремонт проводяться безпосередньо в Україні. Це критично важливо, оскільки закордонну техніку часто доводиться відправляти на ремонт за кордон, що займає багато часу.

Універсальність (навісне обладнання). Окрім основного молоткового мульчера, машина може працювати як звичайний навантажувач, мати скелетний або стандартний ківш чи поворотний відвал. Це дозволяє виконувати ширший спектр інженерних робіт на місці, а не лише розмінування.

Логістична мобільність. Вага машини становить близько 6 тонн, що дозволяє транспортувати її без використання спеціалізованого великовагового транспорту.

Можна швидко зняти фронтальну навіску молоткового типу й замінти її ковшем чи будь-яким іншим робочим органом і буде інженерна машина для будь-яких робіт. Фото: Мінекономіки

Економічна вигода. Завдяки високому рівню локалізації машина претендує на участь у програмі "Зроблено в Україні", що забезпечить покупцям 15% кешбеку. Крім того, її вартість зазвичай нижча за західні аналоги при схожих характеристиках.

Адаптивне шасі. Має дві конфігурації ходової частини — колеса з цільнолитої гуми або накидні гусениці, що дозволяє підлаштовуватися під різні типи ґрунту.

Безпека оператора. Дистанційне керування працює на відстані до 5 км, що перевищує показники багатьох легких закордонних систем.